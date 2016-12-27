Tesla Supercharger adını verdiği şarj istasyonlarıyla elektrikli otomobilleri şarj etme imkanı sunuyor. Supercharger istasyonları, otomobil bataryalarını standart şarj istasyonlarına kıyasla çok daha hızlı biçimde dolduruyor. Ancak bu durum, istasyonların çok da hızlı olduğu anlamına gelmiyor. Otomobilin bataryasının doluluk oranı, 40 dakika içinde yüzde 80’e yükseliyor. Ancak yeni nesil Supercharger istasyonlarıyla birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, yeni nesil Supercharger istasyonlarına dair bilgileri Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Yeni istasyonlar, mevcut istasyonlardan çok daha fazla güç aktarımı yapabilecek. 150 kW olan mevcut güç çıkışı, çok daha yüksek bir seviyeye taşınacak. Musk’ın gelen yorumlara verdiği bir cevap, güç çıkışının 350 kW’ın dahi üstünde olacağını gösteriyor.

Musk, tahmin edilebileceği üzere yeni nesil şarj istasyonuna dair daha fazla detay paylaşmadı. Dolayısıyla yeni sistemin bataryayı doldurma süresi, faaliyete geçiş tarihi ve mevcut Tesla otomobilleriyle uyumlu olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Tesla’nın yeni sisteminde 600 kW güç çıkışı sağlaması durumunda elektrikli otomobillerin batarya dolum süresinin çok büyük ölçüde azalacağı belirtiliyor.

Yeni Tesla Supercharger ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşması hız kazanabilir

Yeni nesil Tesla Supercharger ile elektrikli otomobillerin yaygınlaşma sürecinin hız kazanması öngörülüyor. Elon Musk, yeni nesille Tesla’nın hem enerji maliyetlerinin aşağıya çekeceğini hem de daha çevre dostu bir yapıya bürüneceğini belirtti.