Tesla Panasonic ile birlikte SolarCity’nin New York eyaletindeki Buffalo şehrinde bulunan tesisine güneş panelleri inşa edeceğini açıkladı. İki şirket tarafından geçtiğimiz ekim ayında yapılan duyuruda, Tesla’nın SolarCity’yi satın alma süreci başarıyla tamamlandığı takdirde panellerin inşa edileceği belirtilmişti.

Proje ilk etapta Tesla’nın sonbaharda duyurduğu çatı güneş panelini kapsamayacak. Bu durum, Tesla’nın söz konusu panelin üretimine başlamamış olmasından kaynaklanıyor.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, Panasonic yüksek verimlilik oranına sahip fotovoltaik hücrelerin üretimini gerçekleştirecek. Söz konusu hücreler Tesla tarafından satın alınacak. Üretim, önümüzdeki yaz başlayacak.

Panasonic, 2019 itibarıyla yılda 1 gigawatt enerji oluşturabilecek miktarda güneş panelini üretmeyi hedefliyor. SolarCity ise daha önce Buffalo’daki tesisinde 1400 kişiye iş imkanı sağlamayı taahhüt etmişti.

Tesla Panasonic anlaşmasında taraflar eşit yükümlülükler üstleniyor

Tesla ve Panasonic arasındaki anlaşmada tarafların eşit sayılabilecek yükümlülükler üstlenmesi dikkat çekiyor. Panasonic ana sermaye maliyetlerini üstlenirken, Tesla da uzun vadeli satın alma taahhüdünde bulunuyor. İki şirket, Tesla’nın Nevada’da bulunan Gigafactory isimli tesisinde de elektrikli otomobil batarya hücreleri ve voltaj ızgarası formunda depolama ızgaraları geliştirmek için çalışıyor.