Tesla Model 3 planlarında önemli bir aşamaya daha başlamaya hazırlanıyor. Reuters’in haberine göre, şirket en uygun fiyatlı modelinin pilot üretimine 20 Şubatta başlamayı planlıyor. Söz konusu iddia “konuyla yakından ilgili” kaynaklara dayandırılırken, Tesla’nın konuya ilişkin duyuruyu 2016’nın dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklarken yapabileceği belirtiliyor.

İlk etapta üretilecek otomobillerin müşterilere ulaşmayacağını hatırlatmakta fayda var. Söz konusu araçlar üretim bandının testi amacıyla kullanılacak. 20 Şubat tarihinin kaçırılması da ihtimaller arasında yer alıyor. Tesla’nın işaret ettiği tarihleri kaçırma konusundaki geçmişini unutmamak gerekiyor.

Reuters’in haberinde de bu ihtimalden bahsediliyor. Nihai tasarımda yapılabilecek bazı değişikliklerin veya tedarikçilerden kaynaklanan sorunların test sürecinin başlamasını geciktirebileceği ifade ediliyor.

Tesla Model 3 bataryalarının üretimine daha önce başlamıştı

Tesla’nın Model 3’ün geliştirme sürecinde bu noktaya gelmesine pek de şaşırmamak gerekiyor. Şirket, otomobilde kullanılacak bataryaların üretimine Gigafactory adı verilen tesisinde başlamıştı. Otomobilin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen lansmanının ardından tasarıma nihai şeklinin verilmiş olması da sürpriz olmayacaktır. Tesla’nın Model 3 yolculuğunda hangi durakta olduğu şubat ayının sonu itibarıyla anlaşılacak gibi görünüyor.