Tesla Autopilot adını taşıyan otonom sürüş yazılımının yeni sürümünü, 2016 sona ermeden en yeni modellerine getirebilir. Konuya ilişkin duyuruyu Tesla CEO’su Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptı. Musk, tweetinde “Görünen o ki, önümüzdeki haftanın sonlarına doğru HW2 için Autopilot özelliklerinin büyük kısmının dağıtımını gerçekleştirebiliriz.” ifadelerini kullandı. Tesla CEO’su “HW2” kısaltmasıyla geçtiğimiz ekim ayından bu yana yeni Tesla otomobillerine eklenen donanıma gönderme yaptı.

Tesla’dan daha önce yapılan açıklamalarda, Autopilot 2’nin “tam teşekküllü otonom sürüş” yeteneğine sahip olacağı belirtilmişti. Ancak şirket bu özelliklerin tamamının başlangıçtan itibaren aktive edilmeyeceğinin altını çizmişti.

Şirket geliştirdiği sistemi uzun süredir test ediyor. Ancak otomatik acil fren, çarpışma uyarısı ve aktif hız kontrolü gibi özelliklerin kullanıcılara sunulması için sistemin biraz daha kalibre edilmesi gerekiyor. Yeni sürümdeki özelliklerden bazıları geçmiş sürümlerde de sunulmuştu. Ancak Tesla bu özelliklerin tekrar kullanıcıların karşısına çıkarılmadan önce “sağlam bir doğrulama” işleminden geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Tesla Autopilot 2 ile başlangıçta hangi özellikleri sunacağı konusunda bilgi vermedi

Bu doğrulama sonunda gerçekleşmişe benziyor. Ancak yeni yazılımın hangi özelliklerinin ilk etapta aktif olarak kullanılabileceği henüz bilinmiyor. Musk’ın “pek çok” ibaresini kullanması, bazı özellikler için halen teste ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Musk, daha önce attığı başka bir tweette de görsel nöral ağın iyi işlediğini belirtse de, bu özelliğin doğrulanması için geniş ölçekli testlerin yapılması gerektiğini belirtti.