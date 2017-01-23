Tesla Autopilot yazılımı için hazırladığı ve gelişmiş özellikleri beraberinde getiren güncellemeyi, birkaç aylık gecikmenin ardından yayınladı. Şirketin CEO’su Elon Musk, güncellemenin ikinci nesil Autopilot donanımı barındıran ve HW2 olarak bilinen tüm Tesla modellerine yüklenebileceğini açıkladı. Ekim ayından bu yana üretilen Model S ve Model X otomobilleri de bu grubun içinde yer alıyor. Otomobillere havadan yüklenen güncelleme, yeni ve gelişmiş yarı otonom sürüş özellikleri getiriyor.

Yeni güncellemenin sunduğu değişiklikler arasında Autosteer özelliği için gelişmiş navigasyon dikkat çekiyor. Autosteer özelliği, şerit çizgilerinin daha belirgin olduğu yollarda otomobilin şeridinde kalmasını sağlıyor. Artık bu özellikten faydalanabilmek için otomobilin hızının 72 kilometrenin altında olması gerekiyor. Trafiğe göre hızı ayarlayabilen hız kontrol sistemi ise öndeki otomobilin hızına bağlı olarak Tesla’nın hızını 120 kilometreye kadar yükseletebiliyor. Otoyolda trafiğin yavaş işlediği zamanlarda otomatik şerit değiştirme de güncellemenin sunduğu yenilikler arasında bulunuyor.

Tesla’nın HW2 model otomobilleri, güncellemeyle Öncü Çarpışma Uyarısı olarak adlandırılabilecek bir sisteme de kavuşuyor. Bu sistem sürücüleri sesli ve görsel olarak otomobilin bir nesneye çarpabileceği yönünde uyarıyor. Bu özelliğin Otomatik Acil Fren özelliğinden farklı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Tesla Autopilot için hazırladığı gelişmiş özelliklerin tamamını aktive etmedi

Elon Musk, bazı otomobillerde Autosteer özelliğinin daha iyi işlemesi için kamera açılarının Tesla teknisyenleri tarafından ayarlanması gerektiğini belirtti. Şirket henüz hazırladığı gelişmiş Autopilot özelliklerinin tamamını aktive etmiş değil.