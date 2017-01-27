Tesla Autopilot ekibinin eski direktörünü dava etti. Şirket, eski çalışanı Sterling Anderson’un otonom sürüş teknolojisiyle ilgili gizli bilgileri çaldığını ve suçunu örtbas etmek için kanıtları yok ettiğini öne sürüyor.

Tesla’nın Santa Clara şehrindeki yüksek mahkemede açtığı davada Anderson’a yönelttiği suçlamalar bununla sınırlı kalmıyor. Şirket, Anderson’un sözleşmesine aykırı biçimde Tesla çalışanlarını ayartarak “Aurora” isimli yeni bir sürücüsüz otomobil girişimi başlatmak istediğini öne sürüyor. Google’ın sürücüsüz otomobil projesinin eski direktörü Chris Urmson’un adı da Anderson’un ortağı olarak dava dosyasında yer alıyor.

Tesla’nın Model S ve Model X otomobillerinde çok sayıda ultrasonik sensörden veri toplayan bir otonom sürüş sistemi bulunuyor. Bu sistem kamera, radar ve GPS verilerinden de yararlanıyor. Kısa süre önce yeni bir Autopilot güncellemesi yayınlayan Tesla, sistemin kapasitesini biraz daha artırmıştı.

Mahkemeye sunulan dokümanlara göre, Anderson ortak girişim için Urmson ile temaslarına Tesla’da görev yaparken Tesla’nın kendisine sunduğu araçlardan yararlanarak başladı. Tesla, Anderson’un bu süreç içinde diğer Tesla çalışanlarını da kendi şirketine almak için girişimlerde bulunduğunu iddia ediyor. Elektrikli otomobil üreticisi, Anderson ile yolların ayrıldığı gün olan 2 Ocakta bile Anderson ve Urmson’un çalışan avlamaya çalıştığını öne sürüyor. Tesla, bunun Anderson ile yapılan çalışan talebi anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

Tesla, Anderson’un şirketin yüzlerce gigabayt gizli bilgisini kendisine ait Toshiba taşınabilir sabit diske kopyaladığını da iddia ediyor. Anderson’un bu transferin üzerini örtmek için dizüstü bilgisayardaki zaman damgalarının üzerinde oynadığı ve yaptıklarını ortaya çıkarabilecek dosyaları sildiği iddia ediliyor. Tesla, Anderson’a temin edilen iPhone’un Anderson’un çalışan ayartma çabalarının delillerini içerdiğini ve bunların da tamamen silindiğini savunuyor.

Tesla Autopilot teknolojisinin büyük kazançlar için çalınmış olabileceğini iddia ediyor

Otonom sürüş şirketi Cruise Automation, GM tarafından 1 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Uber ise sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerinde çalışan Otto için 680 milyon dolar ödemişti. Tesla, Aurora’nın da bu tarz bir satış peşinde koşuyor olabileceğini ve bu nedenle kendi elindeki bilgileri ele geçirmeye çalışmış olabileceğini öne sürdü. Çalışanlarının kendi yollarını çizmek istemesiyle bir sorununun olmadığını vurgulayan Tesla, yapılan anlaşmaların ihlâlini ve hırsızlığı kabul edemeyeceğini belirtti.

Aurora ise Tesla’nın iddialarını “mesnetsiz” olarak nitleedi ve rakibinin rekabetten sağlıksız biçimde korktuğunu öne sürdü. Aurora, bu iddiaları mahkemede çürütmekten çekinmediğinin de altını çizdi.