Tesla Apple ile arasındaki “yetenek savaşı”nda önemli bir hamle yaptı ve Chris Lattner’i transfer ettiğini açıkladı. Apple’da kıdemli direktör olarak görev yapan Lattner, şirketin açık kaynaklı programlama dili Swift’i geliştirmişti.

Cupertino merkezli şirket Swift’i, WWDC 2014’te duyurmuştu. Lattner aynı zamanda LLVM projesinin de geliştiricileri arasında yer alıyor.

Tesla, yeni transferine önemli bir sorumluluk verecek. Lattner, şirketin Autopilot ekibinin başına geçecek. Söz konusu ekip, sürüş desteği ve otonom sürüş teknolojisi konusunda çalışmalar yapıyor.

Tesla Apple’a çok sayıda mühendis kaptırmıştı

Bir dönem Tesla’da çalışan çok sayıda mühendisin Apple’a geçmesi dikkat çekmiş ve Apple’ın sürücüsüz otomobil projesi için bu hamleleri yaptığı söylenmişti. Tesla CEO’su Elon Musk ise o dönemde bir açıklamasıyla fazlasıyla dikkat çekmişti. Musk, “Tesla’da tutunamazsanız Apple’a gidersiniz.” sözleriyle Apple’a taş atmıştı. Apple daha sonrasında sürücüsüz otomobil projesinde daha farklı bir yola girmiş ve işin teknoloji kısmına odaklanmayı seçmişti. Lattner’in bu duruma rağmen Tesla’ya gitmesi, işleri biraz daha ilgi çekici hâle getiriyor.

Lattner’in ayrılığının ortaya çıktığı ilk yer ise Swift Evolution e-posta listesi oldu. Bu listeye bir e-posta gönderen Lattner, Swift Core Team’in aktif bir üyesi olmayı sürdüreceğini belirtti.