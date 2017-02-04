Google’ın çatı şirketi Alphabet, “farklı” olarak nitelenebilecek girişimleri arasında yer alan uydu görüntüleme şirketini elden çıkarıyor. Daha önce SkyBox adını taşıyan, sonrasında ise Terra Bella adını taşıyan şirketi, şimdilik açıklanmayan bir rakam karşılığında Planet Labs satın aldı.

Planet Labs ekolojik araştırma, ziraat ve haritacılık gibi endüstrilere uydu görüntüleri üzerinden veri sağlama çalışmaları yapıyor. Google, 2014’te SkyBox için 500 milyon dolar ödemişti.

Anlaşma çerçevesinde Terra Bella’nın yedi SkySat uydusundan oluşan filosu Planet Labs’in bünyesine geçecek. Buna ek olarak, taraflar arasında bir veri satın anlaşması da yürürlüğe girecek. Google ürün ve servislerinde kullanacağı yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri için Planet Labs’e ödeme yapacak. Uydu görüntülemesi alanında zirvede yer alan Planet Labs, bu ay içinde tek seferde 88 uyduyu uzaya göndermeyi planlıyor. Söz konusu kalkış, Hindistan’da bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilecek. Satın almayla birlikte 80 Alphabet çalışanı Planet Labs bünyesine katılmış olacak.

Terra Bella satışı ile Alphabet “sıra dışı” girişimlere daha mesafeli hâle geliyor

Tella Berra’nın da elden çıkarılması ile birlikte Alphabet’in “sıra dışı” projelere karşı yaklaşımı biraz daha net görünür hâle geliyor. Alphabet, 2015’te Google’ı ayrı bir şirkete dönüştürmüş ve sıra dışı projeler üzerine çalışan X araştırma laboratuvarını da Google’dan ayırmıştı. Yeni dönemde X bünyesindeki projeler için daha katı ve kâr odaklı bir anlayış hayata geçmişti. Alphabet CFO’su Ruth Porat, şirketin füturistik teknolojilere olan yaklaşımına finansal kaygıları da dikkate alan bir boyut eklemişti. Bu da drone, robot ve sürücüsüz otomobil gibi girişimler için yeni yaklaşımların uygulanmasını gerektirmiş ve “sıra dışı” projelerle ilgilenen pek çok yönetici de bu süreçte Alphabet’e veda etmişti.