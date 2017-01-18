Telegram CEO’su Pavel Durov, Twitter hesabı üzerinden bazı yeni özelliklerin işaretini verdi. Gizlilik konusundaki taahhütleriyle popüler olan servisin kullanıcıları bundan böyle kişiselleştirilmiş temalarla uygulamayı renklendirebilecek. Telegram sesli görüşme özelliğiyle de sunduğu imkanların arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Durov Telgram’ın yeni özelliklerini müjdelese de, bu özelliklerin ne zaman hayata geçeceği şu an için bilinmiyor. Şirketten henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.

Telegram’ın masaüstü versiyonuna kısa süre önce kişiselleştirilebilir tema özelliği eklenmişti. Dolayısıyla kişiselleştirilebilir temaların servisin mobil uygulamasına da kısa süre içinde eklenmesi muhtemel görünüyor.

Telegram sesli görüşme konusunda fikir değiştirmişe benziyor

Sesli görüşme konusunda Telegram’ın fikri yıllar içinde değişmişe benziyor. Servisin Twitter hesabından 2015’in nisan ayında atılan bir tweet, şifrelenmiş sesli görüşme özelliğinin geliştirildiği ancak bunun bir öncelik olarak değerlendirilmediği belirtiliyor. Ancak aradan geçen iki yılda pek çok şey değişti. Popüler mesajlaşma servislerinin büyük kısmı sesli ve görüntülü görüşme özelliği sunmaya başladı. Dolayısıyla Telegram’ın da sesli görüşme özelliğine kavuşacak olmasına pek şaşırmamak gerekiyor. Özelliğin izlerine beta sürümünde rastlanması, bu bekleyişin fazla sürmeyeceğini gösteriyor.