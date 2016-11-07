TeknoSA, Preo markası altında topladığı ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Preo Pwatch akıllı saat serisinin en yeni üyesi olan Preo Pwatch 3, görücüye çıktı.

Akıllı saat macerasına geçtiğimiz yıl Preo Pwatch ile başlayan TeknoSA, fazla vakit kaybetmeden daha gelişmiş özellikler barındıran Preo Pwatch 2’yi tanıtmıştı. Preo Pwatch 3 ise kullanıcılara daha şık bir tasarım eşliğinde daha üstün performans vadediyor.

TeknoSA Preo Pwatch 3, 72 saate kadar bekleme ve 6 saate kadar da konuşma süresi sağlıyor. Akıllı saat 450 mAh kapasiteli piliyle pil ömrü sorununu çözerek yüksek performans sunuyor. Telefon görüşmesi yapmayı sağlayan ve ses kaydı yapabilen Preo Pwatch 3, entegre kamera da barındırıyor. Böylelikle akıllı saat ile anıları ölümsüzleştirmek de mümkün hâle geliyor.

TeknoSA Preo Pwatch 3 199 TL karşılığında satışa sunuldu

iPhone ve Android telefonlarla birlikte çalışabilen Preo Pwatch 3 adım sayma, hareketsizlik ikazı, uyku takibi, hareketsizlik önleyici gibi yetenekler taşıyor. Preo Pwatch 3, 199 TL’lik fiyatıyla TeknoSA mağazalarında ve şirketin internet sitesinde satışa sunuldu.