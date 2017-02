TeknoSA Preo markası altında yeni ürünler sunmayı sürdüren TeknoSA, şimdi de oyunseverlere yönelerek, onlar için oyun klavyesi, oyun konsolu ve oyun faresi çıkarıyor.

Her iki ele uyumlu simetrik tasarımıyla Preo My Game MG 02 oyun faresi, medya denetimi için 12 adet geliştirilmiş F tuşu ile birlikte tam boyutlu tuş düzenine sahip olan Preo My Game MG 01 oyuncu klavyesi ile oyun keyfini artırmak mümkün. Buna ek olarak Preo My Game MG 03 kablosuz PS3 oyun konsolu ise çift titreşim desteği, 4 sağ el tuşu, PS3 menüsüne hızlı erişim için PS tuşu ve hızlı tepkime gibi özelliklere sahip.

Preo My Game MG 02 oyun faresi 49,90 TL, Preo My Game MG 01 oyuncu klavyesi 99,90 TL, Preo My Game MG 03 kablosuz PS3 oyun konsolu ise 49,90 TL’den satışa sunuluyor.