Sensör üreticisi Synaptics, parmak izi tarayıcısını ve yüz tanıma özelliğini tek bir cihazda birleştiriyor. Söz konusu çözüm, şirket tarafından “multi-faktör füzyon motoru” olarak adlandırılıyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, parmak izi ve yüz tanıma bilgilerini dönüşümlü olarak kullanabiliyor. Daha sağlam bir koruma isteyenler ise parmak izi taraması ve yüz tanıma çözümlerinden birlikte faydalanabiliyor. Şirket, geçtiğimiz eylül ayında Lenovo ile dizüstü bilgisayarlara parmak izi tarayıcısı yerleştirmek için anlaşmaya varmıştı.

Biyometrik girişleri yönetmek hem hassas hem de işlemci açısından zahmetli bir süreç. Parmak izi tarayıcıları için doğrudan sensöre yerleştirilmiş ekstra donanımlara ihtiyaç duyuluyor. Ekstra donanım sayesinde cihazın başka noktalarıyla temasa gerek kalmadan parmak izi kabul edilebiliyor veya reddedilebiliyor. Sistem parmak izlerini cihazın ele geçirilme ihtimaline karşı koruma altına alıyor. Ancak bu durum yüz tanıma gibi diğer biyometrik yöntemlerin kullanımını zorlaştırabiliyor.

Synaptics yeni sistemiyle bu iki çözümü bir araya getiriyor. Yüz tanıma sürecinin işlenmesi de parmak izi tarayıcısının verilerini işleyen donanım tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bileşenler aynı zamanda akıllı telefonun kamerasıyla da entegre ediliyor.

Synaptics çözümüyle yüz tanıma özelliğinin yaygınlaşmasını sağlayabilir

Geliştirilen çözüm sayesinde yüz tanıma yöntemi çok daha yaygın hâle gelebilir. Parmak izi tarayıcıları artık en ucuz telefonlar dışında pek çok modelde bulunuyor. Synaptics’in yeni sistemi sayesinde yüz tanıma özelliğinin de aynı yoldan yürümesi muhtemel görünüyor.