Symantec, pek çok kişi tarafından popüler anti-virüs yazılımlarından biri olan Norton’un geliştiricisi olarak biliniyor. Şirket, yeni ürünü Norton Core ile işin donanım tarafına el atıyor. Mobil üzerinden etkinleştirilebilen Symantec Norton Core, otomatik öğrenmeden ve Symantec’in tecrübesinden faydalanarak akıllı ev ürünlerini dijital tehlikelerden korumayı hedefliyor.

Anti-virüs yazılımlarıyla bilgisayarlar korunabiliyor. Ancak evdeki internete bağlı aksesuarlar için böyle bir koruma imkanı bulunmuyor. Örneğin, akıllı termostatlar ve lambaları koruyacak etkin bir sistem henüz kullanılmıyor. Nesnelerin İnterneti cihazları, her geçen gün biraz daha siber saldırıların hedefi haline geliyor. Bu da ortadaki riskin büyüklüğünün anlaşılmasını sağlıyor.

Symantec Norton Core ile akıllı ev ürünlerini giderek büyüyen bir tehlikeden korumaya çalışıyor. Şirket, bunu yaparken estetik kaygıları da göz önünde bulunduruyor. Kubbeyi andıran bir tasarıma sahip olan Norton Core, oldukça şık görünüyor. Bu da yönlendiriciyi kuytu köşelerde saklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve sinyali kuvvetlendiriyor.

Veri şifreleme, güvenli DNS, otomatik güncellemeler gibi önlemlerden faydalanan Symantec, web trafiğinin güvenli olduğunu doğruluyor. Eğer trafikte bir güvenlik problemi varsa da ağ yöneticisini uyarıyor. Virüslerin sızdığı cihazları karantinaya alan Norton Core, böylelikle virüsün yayılmasını da önlüyor.

Symantec Norton Core, bir akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Engellenen tehditler ve ağa bağlı olan cihazlar da bu uygulama üzerinden görülüyor. Buna ek olarak, ağa bir “Güvenlik Puanı” veren Norton Core, açıkları da tespit edebiliyor. Symantec’in ağ yönlendiricisi, ebeveynlere çocuklarının internet aktivitelerini kontrol etme imkanını da veriyor.

Symantec Norton Core 200 dolarlık fiyatıyla ön siparişe çıktı

Norton Core’a ön sipariş döneminde 200 dolar karşılığında sahip olmak mümkün olacak. Ön sipariş döneminin ardından ağ yönlendiricisinin fiyatının 280 dolara çıkacak. Titanyum Altın ve Granit Grisi renk seçeneklerine sahip Symantec Norton Core, yazdan itibaren kullanıcılarla buluşacak.