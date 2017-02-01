Super Mario Run için yayınlanan son güncelleme, oyuna “kolay mod” adını taşıyan yeni bir oyun modunu getiriyor. Bu yeni mod, mobil oyunların doğasını henüz kavrayamayan çocukların oyunu oynamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca herhangi bir baskı altında kalmadan Super Mario keyfi yaşamak isteyenler için de bu yeni mod oldukça yararlı olacak gibi görünüyor. Zira bu mod seçildiğinde oyundaki zaman kısıtlaması da ortadan kalkıyor.

Nintendo, yeni modun gelişini bir tweet ile duyurdu. Oyunun iOS versiyonunun 1.1.0 sürümüyle eklenen mod, zaman kısıtlamasını kaldırmanın yanı sıra oyunculara sınırsız sayıda Baloncuk veriyor. Etkinliklerle uyumluluk ve Korece desteği de güncellemenin getirdikleri arasında yer alıyor.

Güncellemenin değişiklik kayıtlarında yer almasa da, getirdiği bir yeniliği Nintendo America’nın Twitter hesabında görmek mümkün oluyor. Kolay mod ile birlikte Toad Rally modunda da oyuncuların işleri kolaylaşıyor. Oyuncuların Toad Rally içinde kaybetmesi gereken Toad sayısı azalıyor. Her güncellemenin vazgeçilmezi olan “hata düzeltmeleri” de güncellemenin oyuna getirdikleri arasında bulunuyor.

Super Mario Run Android versiyonu mart ayında yayınlanacak

Oyunu şu anda sadece iPhone, iPad ve iPod touch sahipleri oynayabiliyor. Super Mario Run’ın Android versiyonu içinse mart ayını beklemek gerekiyor. Nintendo’nun ikinci mobil oyunu Fire Emblem: Heroes, 2 Şubatta yayınlanacak. Ardından gelecek Animal Crossing ise nisan ayından önce mobil cihaz sahipleriyle buluşmayacak.