Nintendo’nun gerçek anlamdaki ilk mobil oyunu olan Super Mario Run, 15 Aralıkta iOS’te kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Şirket, oyuna dair ilk verileri paylaştı. Nintendo’nun açıkladığı rakamların beklenenden iyi olduğunu baştan söylemek gerekiyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, oyunun dünya çapındaki indirme rakamı 78 milyonu aştı. Oyunu oynayanların yüzde 5’inden fazlası da oyundaki tüm içeriklerin kilidini aşmak için para ödedi. Türkiye’deki oyun sahipleri, ilk başta oyunun tüm içeriklerine ulaşmak için 26,99 TL ödüyordu. Ancak App Store ücretlerine yapılan zamla birlikte bu rakam 34,99 TL’ye yükseldi.

Oyunun tüm içeriklerine ulaşmak için ödenmesi gereken rakam bir hayli yüksek. Buna rağmen, oyunun tam sürümüne geçiş yapanların oranının etkileyici olduğunu belirtmek gerekiyor. The Wall Street Journal’a konuşan bir analist, oyunculardan 1 ya da 2 dolar isteyen oyunlarda bile geçiş oranının yüzde 5’te kaldığına dikkat çekiyor.

Nintendo’dan yapılan açıklamaya göre, Super Mario Run bugüne kadar şirkete 6 milyar yen (200 milyon TL) gelir getirdi. Yaklaşık 45 gün içinde ulaşılan bu rakam, kulağa oldukça etkileyici geliyor. Ancak yine de oyun şirketin beklediği etkiyi oluşturabilmiş değil. Nintendo CEO’su Tatsumi Kimishima, oyunun tüm içerikleri için para ödeyenlerin oranının çift hanelere ulaşmasını beklediğini ifade etti.

Super Mario Run’ı izleyecek yeni mobil oyunlar yolda

Nintendo, mobil oyun açılımını da sürdürüyor. Şirketin ikinci mobil oyunu Fire Emblem: Heroes perşembe günü yayınlanacak. Üçüncü mobil Animal Crossing ise nisan ayından önce yayınlanmayacak.