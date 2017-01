Nintendo’nun gerçek anlamda akıllı telefonlara özel ilk oyunu olan Super Mario Run Android telefonlara önümüzdeki mart ayında geliyor. Geçtiğimiz aralık ayında iOS cihazları için çıkmış olan oyunun Android sürümüyle ilgili çıkış tarihi bilgisi Nintendo’nun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Super Mario Run oyununda oyuncular ekrana tıklatarak, Mantar Krallığı’nın üç boyutlu dünyasında durmaksızın koşup ilerleyen Mario’nun engellerin ve düşmanların üzerinden zıplamasını sağlıyor. Oyunun tamamı 26,99 TL’lik bir satış fiyatına sahipken ilk üç versiyonu ücretsiz olarak oynamak mümkün oluyor. Bu arada Super Mario Run oyunu korsanlığın önüne geçilmesi için çevrim dışı çalışmıyor ve rahat bir oyun deneyimi için hızlı ve güçlü bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Super Mario Run, App Store’daki ilk dört gününde 40 milyonluk bir indirme rakamına ulaşmayı başarmıştı. Ne var ki, Nintendo 10 dolar, 26,99 TL veya buna eşdeğer seviyede tutar ödeyip oyunun devamını da oynayan ne kadar kullanıcı olduğunu açıklamamıştı. Her ne olursa olsun, önümüzdeki mart ayında bu popüler oyunun daha da popüler hâle geleceğine hiç şüphe yok.

Super Mario Run Android versiyonu için geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Google Play Store’da sayfa açılmış ve buradan ön kayıt toplanmaya başlanmıştı.

#SuperMarioRun will arrive on Android in March. You can pre-register in Google Play to be notified when it launches! https://t.co/u4H9bxVi9R pic.twitter.com/Hd5uzRcYcK

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 19, 2017