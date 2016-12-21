Uzun süredir beklenen Super Mario Run, geçtiğimiz perşembe günü 151 ülkede iOS işletim sistemli cihaz sahipleriyle buluşmuştu. Oyun, yayınlanmasıyla birlikte dört gün gibi kısa bir süre içinde 25 milyon indirme rakamına ulaşmayı başardı. Uygulama analiz şirketi Sensor Tower’ın verilerine göre, oyun içi satın alma işlemleri sonucunda 21 milyon dolar gelir elde edildi.

Nintendo’nun hisseleri, oyunun yayınlanmasının ardından yüzde 11 oranında değer kaybetti. Pek çok oyuncu, Nintendo’nun yeni oyununda tüm seviyelere ulaşmak için ödenmesi gereken bedelin yüksekliğinden şikayet etmişti. Türkiye’deki iOS cihaz sahiplerinin en yeni Mario oyunundaki tüm seviyelere erişebilmeleri için 26,99 TL ödemeleri gerekiyor.

Super Mario Run’ın çıkış istatistiklerini değerlendiren Sensor Tower analisti Spencer Gabriel, Mario’nun dünyadaki en popüler oyun karakteri olduğunu belirtti. Gabriel, bu popülariteye rağmen oyunu deneyenlerin sadece yüzde 8’inin tüm seviyeleri satın aldığını dile getirdi.

Bir Nintendo yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm seviyelere erişmek için ödenmesi gereken bedel, ebeveynleri ceplerinden sadece bir kez para çıkacağına ikna etmek amacıyla belirlendi. Ancak belirlenen rakam, oyuna yönelik ilgiyi de etkilemişe benziyor.

Super Mario Run oyunculardan çok farklı puanlar alıyor

Oyuna iTunes App Store kullanıcıları tarafından verilen notlar da iki farklı uçta geziniyor. Kullanıcıların büyük kısmı oyuna bir yıldız verirken, yine oldukça büyük bir kitle de oyuna beş yıldız verdi. Bu da oyunun iTunes App Store’daki yıldız ortalamasının 2,5 civarında gezinmesine yol açıyor.

Güncelleme: Reuters’in haberi, uygulama analiz şirketi Sensor Tower’ın verilerine dayanıyordu. Ancak Nintendo tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, oyun ilk dört gün içinde 40 milyon indirme rakamını aşmayı başardı.