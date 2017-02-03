Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan ve küresel oyun pazarının yüzde 50’den fazlasını elinde bulundurduğunun altını çizen Tencent, yeni 5V5 mobil MOBA oyunu Strike of Kings‘in Türkiye lansmanını Gaming İstanbul (GIST) 2017 fuarında gerçekleştirdi. Şirket bu oyun ile Türk oyun pazarına yıl içinde 5 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu ilk yıl için yatırım harcamaları reklam, e-spor, lokalizasyon çalışmaları ve kampanyalara yapılacak.

Şirketin belirttiğine göre Türkiye, Strike of the Kings‘in oyunun halka açık olarak duyurulduğu ilk pazar olma özelliğini taşıyor. Tencent Denizaşırı Pazarlar Pazarlama Direktörü Vincent Gao, Türkiye’nin mobil oyunda en yüksek potansiyele sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerken, Avrupa ve Asya; ayrıca batı ve doğu arasındaki köprü olması açısından da önemli olduğunu vurguladı. Doğuda başarılı olan bir oyunun batı pazarlarına yayılması için ilk istasyonun Türkiye olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tencent 1998 yılında kuruldu ve kurulduğundan bu yana çeşitli platformlarını, internet kullanıcılarının iletişim, bilgi, eğlence, finans servisleri ve benzer diğer ihtiyaçlarını karşılaması için bir araya getirdi. Sadece kullanıcı servisleriyle yetinmeyen şirket, Tencent Games’i kurarak 2015’te 11,1 milyar dolar gelir elde etti. Tencent Games, mobil oyunlara ağırlık vererek, farklı türlerdeki bilgisayar oyunlarını mobile taşıdı. Tencent, şu anda gelirinin yüzde 50’sini mobil oyunlardan sağlıyor.

2-5 Şubat tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Gaming İstanbul 2017’de bir stand açan şirket, burada profesyonel ya da amatör; tüm fuar katılımcılarını oyunlarını deneyimlemeye çağırıyor. Şirket Gaming İstanbul 2017’de herkese açık olarak, 120 bin TL ödüllü Strike of the Kings e-spor turnuvası düzenliyor. Bu turnuvada oyunu en iyi oynayan oyuncular, para ödülü ve Monster’ın oyun dizüstü bilgisayarlarından biri olan Abra A5 V8.1.2’yi kazanma şansı elde ediyor.