Amerikan mobil operatörü Sprint, çevrim içi müzik servisi Tidal’ın yüzde 33’ünü satın aldı. Tidal’ın çoğunluğu hâlâ ünlü rap yıldızı Jay-Z ve arkadaşlarının elinde bulunuyor. Sprint Tidal hisselerini satın almasının ardından yaptığı basın açıklamasında, iki şirket arasındaki işbirliği “emsalsiz” olarak nitelendi. Yapılan açıklamada, Sprint abonelerinin Tidal üzerinden başka hiçbir yerde olmayan özel içeriklere ulaşacağı ifade edildi.

Sprint, 2015’in nisan ayında Tidal ile görüşmelerde bulunduğunu daha önce açıklamıştı. Ancak o dönemde herhangi bir finansal yatırım gerçekleştirilmemişti.

İki taraf arasındaki işbirliğinin detayları konusunda şimdilik kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. Sprint’in Tidal’ın yüzde 33 hissesi için ödediği rakam şu an için bilinmiyor. Sprint abonelerinin Tidal’a erişiminin nasıl sağlanacağı da bilinmeyenler arasında yer alıyor.

Tidal’ın özel içerikleri, Sprint’i cezbeden asıl unsur olmuşa benziyor. Tidal bugüne kadar sunduğu özel içeriklerle rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışmıştı. Apple Music de özel içerikleriyle öne çıkan bir diğer ulaşım servisi olarak dikkat çekiyor.

Sprint ile işbirliği, Tidal’ın abone sayılarını şişirdiğine dair iddiaların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra duyuruldu. Örneğin, şirket 2016’nın mart ayında abone sayısının 3 milyon olduğunu açıklamıştı. Ancak iç dokümanlar aktive edilmiş hesap sayısının 1.2 milyon, abone sayısının ise 850 bin olduğunu ortaya koymuştu. Ekim ayında ise ücretli abonenin sayısının 1.1 milyon olduğu belirtilmişti. Spotify’ın 40 milyon, Apple Music ise 20 milyon abonesi olduğu düşünülünce bu rakamın oldukça düşük kaldığı söylenebilir.

Sprint Tidal ile abonelerine yeni eğlence deneyimleri sunmak istiyor

Tidal’ın lideri konumundaki ünlü rap yıldızı Jay-Z, Sprint ile işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sprint’in yenilikçi vizyonlarını paylaştığını söyleyen Jay-Z, bu işbirliğiyle servisin potansiyelini çok daha iyi biçimde yansıtabileceğini ifade etti. Tidal’ın yönetim kuruluna dahil olan Sprint CEO’su Marcelo Claure ise bu işbirliğiyle abonelerine rakiplerinin yaşatamayacağı yeni eğlence deneyimleri yaşatmayı istediklerini dile getirdi.