Spotify Premium paketiyle kesintisiz müzik keyfini herhangi bir kısıtlama olmadan yaşamayı sağlıyor. Aile için Premium paketiyle Spotify kullanıcıları, aile üyelerini ya da arkadaşlarını yanlarına alarak bu paketten faydalanabiliyor. Ödemeyi yapan kullanıcının dışında maksimum beş kullanıcı daha söz konusu paketten yararlanabiliyor. Spotify Premium paketlerinin her ikisinde de fiyat artışına gittiğini açıkladı.

Spotify’ın bireysel Premium paketine üye olmak için 9,99 TL aylık abonelik ücreti ödemek gerekiyordu. 1 Şubattan itibaren geçerli olacak artışla birlikte bu rakam 13,99 TL’ye yükseldi.

Bugüne kadar Aile için Premium paketinden yararlanmak için her ay 14,99 TL ödemek gerekiyordu. Bu rakam pakette 2 kullanıcı da olsa, 6 kullanıcı da olsa değişmiyordu. Ancak Spotify, paketin fiyatında 1 Şubat itibarıyla geçerli olacak bir artışa gitti. Bundan böyle Aile için Premium paketi aylık 20,99 TL karşılığında sunulacak.

Spotify söz konusu değişikliği Premium kullanıcılarına Aile için Premium paketinde yönetici konumunda olan kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile duyurdu. Yapılan açıklamada, fiyat artışı sayesinde Spotify’ın müzik tutkunlarına her yerde en iyi hizmeti sunmaya devam edebileceği ifade edildi.

Spotify Premium paketlerinin mevcut kullanıcılarına indirimle teşekkür ediyor

Premium paketlerinin fiyatını artıran Spotify, mevcut kullanıcılarına 3 ay boyunca geçerli olacak bir indirimle teşekkür ediyor. 1 Şubat itibarıyla Premium’a üye olan kullanıcıların her ay 13,99 TL ödemesi gerekecek. Mevcut üyeler ise üç ay daha 9,99 TL ödemeye devam edecek. Aile için Premium paketinde bu rakam 20,99 TL olacak. Ancak hâli hazırda pakete üye olanlar, önümüzdeki üç ay daha 14,99 TL karşılığında paketten yararlanacak. Bu üç ay süresince Premium hesabını iptal eden kullanıcılar, geri dönmek istediklerinde indirimden faydalanamayacak.