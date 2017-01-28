Akıllı telefonların harikaları ve onlarda yüklü olarak çalışan uygulamaların bir sonucu olarak, artık erkekler sperm kalitesini evde, kendi başlarına ölçme fırsatı bulunuyor. Yo adı verilen bir sistem sayesinde, normalde tıbbi laboratuvarlarda gerçekleştirilen testi ev ortamında yapmak mümkün oluyor.

Yo sisteminde yer alan ve akıllı telefonun kamerasına takılan mikroskop, yeteri kadar yakınlaştırma yaparak bir erkeğin spermlerini inceleyebiliyor ve bunun yoğunluğunu belirleyebiliyor. Yüksek sperm yoğunluğu, bir erkeğin başarılı döllenme şansının daha da yüksek olduğu anlamına geliyor.

Yurt dışında yaklaşık 50 dolara satılan bu paketin içinde örnek kabı, alınan örnekle karıştırılan pudralı solüsyon ve örneğin testi için kullanılacak bir lâm bulunuyor. Ayrıca iPhone veya Android telefonun kamerasına yerleştirilen kamera cihazı da paketin içinde bulunuyor. Bir pakette iki adet testin gerçekleştirilmesini sağlayacak ekipman yer alıyor.

Test yapacak kişinin üstünde örnek bulunan lâmı cihazın içine yerleştirmesi yeterli oluyor. Daha sonra cihaz telefona bağlanıyor, Yo uygulaması üzerinden video çekimi yapılıyor, gerçek zamanlı inceleme yapılarak sonuçlar veriliyor.

Yardımcı iOS ve Android uygulamaları elde edilen sonuçları, açıklamalarıyla birlikte veriyor. Yo’nun FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Yönetim Organı) onaylı olduğunun altı çiziliyor ve bir erkeğin üreme yeteneğinin durumunu tıbbi açıdan geçerli şekilde ortaya koyan bir araç olarak gösteriliyor.

Yo yurt dışında, 49.95 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Teslimatlar da şubat ayından itibaren başlatılacak.