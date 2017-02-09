SpaceX, geçtiğimiz eylül ayında Falcon 9 roketlerinden birinin kalkış rampasında patlamasının ardından karışan takvimini yeniden düzene sokmak için hızlanıyor. Geçtiğimiz ayın ortalarında yeniden uzaya roket göndermeye başlayan şirket, biriken görevlerini tamamlamak için her iki ya da üç haftada bir fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılacak tedarik de bu görevler arasında yer alıyor. SpaceX ISS tedarik görevini 18 Şubatta gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Şirket istasyonda kullanılacak malzemeleri Dragon kapsülüyle uzaya götürecek. Kapsülü uzaya taşıma görevini ise yine Falcon 9 roketi üstlenecek. Sevkiyat sırasında istasyona taşınacaklar arasında ozon tabakasını uzaydan izlemekte kullanılacak bir araç da bulunuyor.

SpaceX, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği geri dönüş yolculuğunda kalkış yeri olarak Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nü tercih etmişti. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılacak yolculukta kalkışın NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirileceği açıklandı. Merkezde bulunan LC-39A rampası da ilk kez bu görevde kullanılacak.

SpaceX ISS görevinin ardından şubat içinde bir kalkış daha gerçekleştirmeyi planlıyor

SpaceX’in Falcon 9 roketi, geçtiğimiz eylül ayında Florida’da bulunan Cape Canaveral üssündeki kalkış rampasında patlamıştı. Söz konusu rampanın tamir çalışmaları hâlâ devam ediyor. Kennedy Uzay Merkezi’ndeki yeni kalkış rampası, şirketin agresif takvimini uygulayabilmesi için büyük önem taşıyor. SpaceX ISS görevinin ardından şubat sona ermeden Echostar’ın ticari uydularından birini de uzaya taşımayı planlıyor.