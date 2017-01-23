SpaceX bundan böyle ilerleme kaydedebilmek adında bazı roketlerini bilinçli olarak feda etmek zorunda kalmayacak. Şirketin CEO’su Elon Musk, 30 Ocakta Falcon 9 roketiyle EchoStar uydusunu yörüngeye taşıyacakları görevde son “feda edilebilir” roketlerini kullanacaklarını belirtti. Söz konusu roket, yere dik biçimde iniş yapabilmek için çok fazla yakıt harcayacak. Bu durum ise yörüngeye taşıyacağı uydunun 5.4 ton gibi yüksek bir ağırlığa sahip olmasından kaynaklanıyor. Ancak bu görevden sonra kullanılacak SpaceX Falcon 9 (Block 5) ve Falcon Heavy roketlerinde yüksek yakıt tüketimi olmayacak.

Yeni nesil roketler, yüksek ağırlıklı uyduları yörüngeye daha rahat biçimde taşıyabilecek. Elon Musk, yeni Falcon roketlerinin uzaya gidişi için 2017’nin sonlarını işaret etti.

Bu durum, şirketin feda edilebilir başka roketler kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak SpaceX adına önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Şirket, bundan böyle Dünya yörüngesine gerçekleştirilecek bütün görevlerde roketlerini yüzeye yeniden dik biçimde döndürmeyi amaçlıyor. Böylelikle maliyetleri azaltacak olan SpaceX, yeniden kullanılabilir roketleri istisna olmaktan çıkarıp kurala dönüştürmeyi ve özel uzay uçuşunu normalleştirmeyi amaçlıyor.

SpaceX Falcon 9 Block 5 ile birlikte tekrar kullanımda tam kapasiteye ulaşacak

Artık roketlerin yıllar boyunca kullanılabileceği noktaya biraz daha yaklaşmış gibi görünüyoruz. Ars Technica’nın haberine göre, SpaceX Falcon 9 Block 5 faaliyete geçmeden tekrar kullanımda tam kapasiteye ulaşmayacak. Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, şimdiden bir roketi birkaç kez uçurmayı başarmış olsa da, bunun küçük tasarımı ve daha mütevazı hedefleriyle bağlantılı olduğunu belirtmek gerekiyor.