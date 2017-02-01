SoundHound yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri konusunda Amazon ve Google kadar büyük bir isim değil. Ancak şirket uzun vadede bu algıyı değiştirme konusunda istekli görünüyor. SoundHound, karmaşık insan seslerini ve komutlarını algılayabilecek bir yapay zekâ sistemi geliştirmek için 75 milyon dolarlık bir yatırım aldı. SoundHound’un destekçileri arasında Samsung ve Nvidia da bulunuyor. Her iki şirket de daha önce SoundHound ile ortak çalışmalar yürütmüştü.

SoundHound’un elinde hâli hazırda Houndify bulunuyor. Söz konusu teknoloji, kompleks konuşmaları ve diğer sesleri algılayabiliyor. 75 milyon dolarlık yatırımla bu sistemin kapsama alanının genişletilmesi ve daha fazla sayıda cihaza ulaştırılması öngörülüyor. Şirket özellikle Asya ve Avrupa’da genişlemeyi amaçlıyor.

SoundHound CEO’su Keyvan Mohajer, Bloomberg’e yaptığı açıklamada şirketin sesle tanıma yeteneğine sahip yapay zekâsını üçüncü taraf Nesnelerin İnterneti cihazlarına taşımak istediğini belirtti. Böylelikle cihaz üreticilerinin kendi yapay zekâ sistemlerini geliştirmelerine gerek kalmayacak. Buna ek olarak, üreticilerin Google, Microsoft, Apple ve Amazon’un yapay zekâ çözümlerine yaslanma zorunluluğu da ortadan kalkacak. Mohajer, bu şirketlerin yapay zekâ çözümlerinin kontrolü cihaz üreticilerinden aldığını belirtti.

SoundHound yapay zeka teknolojisinde kontrolü üreticide bırakacak

Mohajer, SoundHound’un üreticilerin ürünlerini sabote etme gibi bir planının olmadığına dikkat çekti. SoundHound CEO’su, Amazon ile çalışan şirketlerin kontrolü tamamen Amazon’a bıraktıklarını dile getirdi.

2017’nin ses tanıma yeteneğine sahip cihazlar için ne kadar önemli olacağı CES 2017’de anlaşılmıştı. Dolayısıyla SoundHound’un adımlarını tam yerinde ve zamanında attığı söylenebilir.