Çevrim içi müzik sitesi SoundCloud, 2016’nın mart ayında Spotify gibi servislere rakip olmak amacıyla abonelik temeliyle işleyen SoundCloud Go isimli servisini hayata geçirmişti. Bu süreçte şirket gelirlerini artırmayı da başarmıştı. Ancak The New York Times’ta yer alan habere göre, eğer yeni yatırımcı bulmazsa yıl sonu itibarıyla SoundCloud finansal bakımdan sıkıntılı günler yaşayabilir.

MusicBusiness Worldwide’da yer alan habere göre, SoundCloud 2015’te 52 milyon dolar kaybetti. SoundCloud Go’nun çıkışı ise şirketin gelirlerini artırmasını sağladı. Ancak bu artışa rağmen, SoundCloud için satış dedikoduları yıl boyunca gündemde kaldı.

Geçtiğimiz eylül ayında Spotify’ın 1 milyar dolar karşılığında SoundCloud’u satın alabileceği iddiası gündeme gelmişti. Ancak Spotify, halka arza hazırlandığı gerekçesiyle bu satın almadan vazgeçmişti. Kısa süre önce ise Google’ın SoundCloud için 500 milyon dolar teklif edebileceği öne sürüldü. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık sürede biçilen değerin yarı yarıya azalması gözden kaçmadı.

SoundCloud finansal rahatlama için yeni yatırım arıyor

Mevcut bulgular, SoundCloud için sıkıntılı bir gelecek çiziyor. CEO Alex Ljung, daha üst segment servislerle bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor. Şirket, yeni yatırımcılarla da finansal açıdan rahatlamayı planlıyor. Yeni bir yatırımın şirketi ayakta tutabilecek tek çözüm olduğu belirtiliyor. 175 milyon kullanıcısı bulunan SoundCloud’ın mücadelesi 2017’nin ilgiyle izlenecek olaylarından biri olacak gibi görünüyor.