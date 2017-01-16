Sony, CES 2017 kadrosunda akıllı telefonlara yer vermemişti. Şirketin yeni telefonlarını 2017’nin ilk çeyreğinde tanıtacağına dair iddialar ise daha önce gündeme gelmişti. Tanıtım etkinliğinin şubat ayının sonunda Barselona’da 2017 Mobil Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu etkinlikte gün yüzüne çıkacağı söylenen yeni Sony Xperia telefonlarının MediaTek Helio P20 işlemci taşıyacağı iddia ediliyor.

Xperia serisinin yeni üyeleri, şu an için G3112 ve G3221 kod numaralarıyla anılıyor. Söz konusu telefonlara dair çeşitli detaylar, kısa bir süre önce internete sızmıştı. Bu telefonların 5 ya da 5.2 inç ve 5.5 inç ekranlara sahip olacağı söyleniyor. 5 ya da 5.2 inç G3112’nin Full HD, 5.5 inç G3221’in ise 4K çözünürlük sunacağı konuşuluyor.

Çin kaynaklı yeni haberler ise yeni Xperia telefonları hakkında daha fazla detaya ulaşmayı sağlıyor. Her iki akıllı telefonda da 2.3 GHz sekiz çekirdekli MediaTek MT6757 Helio P20 işlemcinin bulunacağı iddia ediliyor. Söz konusu iddia, UAProf belgelerine dayandırılıyor.

Aynı belgelerde G3112 ve G3221’nin ekran çözünürlükleri hakkında daha önceki iddialardan farklı bilgiler yer alıyor. G3112’nin 720p, G3221’in ise 1080p çözünürlüklü ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

Sony Xperia serisinin yeni üyeleri MWC 2017’de boy gösterecek

Ortaya çıkan son bilgiler ve daha önceki iddialar arasındaki farklılıklar, kafaları biraz daha karıştırıyor. Ancak bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için çok uzun beklemeye gerek kalmayacak gibi görünüyor. Xperia serisinin yeni üyeleri, şubat ayının sonunda MWC 2017’de gözler önüne çıkacak.