Sony’nin yeni akıllı telefonlarına sahip olanlar, yakında oldukça kullanışlı yeni bir aksesuardan da faydalanabilecek. Sony USB-C şarj dock’unun önümüzdeki ay itibarıyla raflardaki yerini alacağını açıkladı.

Tam adı “Sony DK60 USB Type-C Charging Dock” olan aksesuar, geçtiğimiz eylül ayında Xperia XZ ve Xperia X Compact modelleriyle birlikte duyurulmuştu. Ancak Sony, söz konusu ürünü akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürmüştü.

Önümüzdeki ay itibarıyla bu bekleyişe son verecek olan Japon elektronik devi, şarj dock’unu yaklaşık 50 dolar civarında bir fiyat karşılığında satacak.

Sony USB-C şarj dock’uyla pili hızlı biçimde doldurmayı vadediyor

Sony’nin yeni şarj dock’u adından da anlaşılabileceği üzere USB-C teknolojisine uygun olarak geliştirildi. Piyasaya yeni sürülen pek çok akıllı telefon ve bilgisayarın desteklediği bu standart, hızlı veri transferi ve hızlı şarj vadediyor. Sony DK60 ile birlikte dock’un farklı Sony ürünleriyle kullanılabilmesini sağlayacak adaptörler de sunacak.