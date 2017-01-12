Sony OLED ekran kullanan akıllı telefon üreticileri kervanında Apple‘ı takip edebilir. Japon yayın organı Nikkan’da yer alan habere göre, şirket 2018’de OLED ekranlı bir Xperia akıllı telefon tanıtmayı planlıyor.

Bugüne kadar akıllı telefonlarında LCD panelleri tercih eden Sony, önümüzdeki yıl itibarıyla Xperia serisini OLED ekranla buluşturursa buna pek de şaşırmamak gerekiyor.

Nikkan’ın haberinde, OLED ekranın Xperia serisinin amiral gemisi modelinde kullanılacağının altı çiziliyor. Şirketin OLED ekranın yanı sıra gelişmiş işlemci performansı ve uzun pil ömrüyle bu telefonu rakiplerinin önüne taşımayı istediği belirtiliyor. 2018 model amiral gemisi Xperia telefona dair iddialar şu an için bunlarla sınırlı durumda.

Sony OLED ekranla tasarım konusunda da çeşitli avantajlara kavuşabilir

Samsung tarafından yaygın biçimde kullanılan OLED ekranlar, LCD panellere kıyasla önemli avantajlara sahip. Daha yüksek kontrast oranı gibi teknik avantajlara ek olarak, daha ince ve esnek olmaları sayesinde tasarım konusunda da yeni kapılar açabiliyor. Dolayısıyla Apple’ın ardından Sony’nin de akıllı telefonlarında OLED paneli tercih edebileceği iddiasına pek şaşırmamak gerekiyor.