Sony’nin şubat ayının sonunda Barselona’da başlayacak 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde beş yeni akıllı telefonu tanıtabileceği konuşuluyor. Bu ihtimal gerçeğe dönüştüğü takdirde Sony için MWC 2017’nin oldukça yoğun geçeceği rahatlıkla söylenebilir. Bu bekleyiş devam ederken, Sony’nin etkinlikte tanıtacağı iddia edilen telefonlara dair yeni sızıntılar da ortaya çıkıyor. Sony G3121 kod adını taşıyan bir telefonu MWC 2017’de gözler önüne çıkarmaya hazırlanıyor. İnternete sızan bir video, Xperia XA’nın takipçisi olması beklenen telefona dair yeni detaylara ulaşmayı sağlıyor.

Sony, geçtiğimiz yıl MWC 2016’da Xperia X serisi adı altında üç yeni akıllı telefonu tanıtmıştı. Xperia XA, tanıtılan üç telefon arasında en mütevazı model konumundaydı. Xperia X ve Xperia X Performance kullanıcılara gelişmiş kamera özellikleri sunarken, Xperia XA bu özelliklerin bazılarından mahrum olarak potansiyel kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Sony, telefonda uçtan uca uzanan ekran tasarımına dikkat çekmiş ve bunun ekranın adeta akıyor gibi göründüğünü iddia etmişti.

G3121’de de aynı çizginin korunduğu görülüyor. Bunun dışında Xperia XA ile G3121 arasında bir bağlantı bulunmuyor. Sony G3121, Xperia XA’dan daha sonra piyasaya çıkan Xperia XZ ve Xperia X Compact’te kullanılan Loop Surface tasarım dilinin izlerini takip ediyor. Ana materyal olarak plastiğin tercih edilmesi, G3121’in “premium” etiketi taşımayan bir telefon olduğunu gösteriyor.

Sony G3121 MediaTek Helio P20 işlemciyle gelebilir

Videoda akıllı telefonun bileşenleriyle ilgili bir bilgi verilmiyor. Ancak Sony’nin MediaTek Helio P20 işlemci taşıyan iki orta segment cihaz üzerinde çalıştığına dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Bu cihazlardan birinin 5.2 inç Full HD ekrana, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanına ve 23 megapiksel arka kameraya sahip olacağı söyleniyor. Diğerinin ise 5 inç ekran, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı ve 16 megapiksel arka kamera taşıyacağı iddia ediliyor. G3121’in bahsi geçen 5 inç ekranlı cihaz olması muhtemel görünse de, henüz bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor. Bu soruların cevabını almak için biraz daha sabretmek ve MWC 2017’nin kapılarını açmasını gerekiyor.