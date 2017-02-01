Snapseed Google’ın portföyündeki diğer ürünler kadar sık güncellenmiyor. Ancak fotoğraf düzenleme uygulaması için yayınlanan son güncelleme, önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Bunların arasında öne çıkan ise fotoğrafların renk haritalarının yeniden çıkarılabilmesi oluyor.

Bu özellik sayesinde fotoğrafta kontrast, parlaklık, renk yoğunluğu gibi değerler üzerinde daha rahat biçimde düzenleme yapılabiliyor. Fotoğrafların rahatlıkla düzenlenebilmesi güncellemenin getirdiği tek yenilik değil. Artık güncellemeyle fotoğraflara düzenlerken biraz daha “hikaye” eklenebilecek.

Uygulamada kullanıcılara çeşitli ön ayarlar bulunuyor. Bu ön ayarlar Adobe Lightroom’un mobil sürümüne de fazlasıyla benziyor. Buna ek olarak, kullanıcılar bağımsız renk ve renk kanalları üzerinde düzenleme yapılabiliyor.

Snapseed yüz tanıma konusunda şansını iki kez deneyecek

Snapseed’in Google+ sayfasında güncellemenin getirdiği bir diğer yenilikten daha bahsediliyor. Yüz tanıma özelliğine “Bir kez daha dene” seçeneği getiren şirket, ilk denemede yüz tespiti yapılamasa bile ikinci bir deneme daha gerçekleştiriyor. Yeni özellikler servisin hem iOS ve hem de Android uygulamasında kullanıcılarla buluşuyor.