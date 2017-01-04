Qualcomm CES 2017’de akıll telefon sektörünün merakla beklediği duyurulardan bir tanesini gerçekleştirdi. Snapdragon 820’nin takipçisi niteliğindeki Snapdragon 835 duyuruldu. 10nm FinFET üretim süreci kullanılarak üretilen ticari anlamdaki ilk Qualcomm ürünü yongaüstü sistem olan Snapdragon 835, sanal gerçeklik teknolojileri dikkate alınarak geliştirildi. Aynı zamanda Windows 10 için eksiksiz destek sunmasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni yonga, Snapdragon 82X serisi işlemcilerle aynı Kryo CPU mimarisini kullanıyor. Ancak Kryo 280 ile birlikte, 2.45 GHz saat frekansına ayarlanmış 4 performans çekirdeğinin üstüne verimliliğe odaklanan 4 çekirdek daha ekleniyor. Verimlilik odaklı çekirdekler 1.9 GHz saat frekansına ayarlanıyor. Buna ek olarak 835, boyut bakımından yüzde 35 daha küçük ve yüzde 25 daha az güç tüketiyor. Bu da pil ömrüne olumlu katkı anlamına geliyor.

Grafik tarafına baktığımızda, Adreno 530’u Adreno 540 GPU’nun izlediğini görüyoruz. Bu yeni GPU OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan API ve DirectX 12 desteğine sahip. Tüm bu grafik teknolojileri sayesinde mobil oyunlar ve sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik uygulamaları için yüksek performanslı grafik deneyimleri sunulabilir hâle geliyor.

Snapdragon 835 ile birlikte grafik performansı bakımından yüzde 25’lik bir artış bekleniyor. Aynı zamanda bu yongaset saniyede 30 veya 60 kare hızlarında 4K (UHD) video kaydı da destekliyor. 835 Google’ın Daydream VR platformunu da resmen destekleyecek. Görüntü işleme yetenekleri de 835 ile birlikte daha iyi hâle getiriliyor. Böylelikle telefon üreticileri 32 MP çözünürlüğe kadar tek veya 16 MP’lik çift kamera düzenini telefonlarına yerleştirebilecekler.

Snapdragon 835’e çeşitli güvenlik özellikleri de ekleniyor. Şirket bunları “Qualcomm Haven Security Platform” olarak adlandırıyor. Donanım açısından sunulan kimlik doğrulama destekleriyle parmak izi veya iris tarama gibi biyometrik güvenlik araçları daha da iyileştirilecek.

X16 LTE modem de Snapdragon 835 ile birlikte çıkışını gerçekleştiriyor. 1 Gbps’lik teorik indirme hızlarına ulaşma imkanı sunan Kategori 16 ve teoride 150 Mbps indirme hızına ulaşmayı mümkün kılan Kategori 13 teknolojileri bu yeni modem tarafından destekleniyor. Bunun yanı sıra 835, saniyede 2 Megabit hıza ulaşmayı sağlayan Bluetooth 5.0 için resmi sertifikaya sahip ilk ticari kullanım amaçlı işlemci olma unvanını taşıyor.

Quick Charge 4.0 da çıkışını gerçekleştiriyor. Bu yeni hızlı şarj teknolojisi Quick Charge 3.0’a göre yüzde 20 daha hızlı ve yüzde 30’a kadar daha verimli olmasıyla dikkat çekiyor. Quick Charge 3.0 veya 4.0’ın geriye dönük uyumluluğa sahip olup olmadığı şu an için bilinmiyor. Bu arada Quick Charge 4.0 ile ilgili bir başka önemli ayrıntı da USB-C Güç Dağıtımı desteği sunması.

Snapdragon 835’in seri üretimi başladı ve bu yeni işlemcileri yılın ilk yarısında çıkacak mobil cihazlarda görmeye başlayacağız. Snapdragon 835 ile birlikte birçok mükemmel özellik mobil cihazlara kazandırılacak. Üreticilerin bu yeni yonganın sunduğu yeteneklerle neler sunacağını şimdiden merak etmeye başladık.