Snapchat, geçtiğimiz hafta yeni tasarımını kullanıcılarla buluşturmaya başlamıştı. Popülaritesi giderek artan sosyal ağın son hamlesi ise web sitelerini ilgilendiriyor. Snapchat Snapcode ile internet sitelerine bağlantı vermenin önünü açıyor.

Söz konusu Snapcode’lar, internet siteleri tarafından özel olarak hazırlanabilecek. Kullanıcılar hazırlanan Snapcode’ları akıllı telefon kameralarıyla yakladıklarında kodun sahibi web sitesine yönlendirilecek.

Snapchat, orijinal Snapcode’ları kullanıcıların hesaplarını daha fazla kişiye ulaştırmalarını kolaylaştırma amacıyla hayata geçirmişti. Kullanıcılar oluşturdukları Snapcode’ları diledikleri mecrada paylaşabiliyor. Bu Snapcode, Snapchat uygulaması üzerinden okutulduğunda kodun sahibini sosyal ağ üzerinden eklemek mümkün oluyor.

Snapchat Snapcode açılımını genişleterek markalar için daha çekici hâle gelebilir

Snapchat’in bu hamlesini “kurnaz ama güçlü” şeklinde nitelemek yanlış olmayacaktır. Bu hamle sayesinde Snapchat’in markalarla buluşmasının biraz daha kolaylaşması bekleniyor. Yakında reklamlarda daha çok Snapcode ile karşılaşmak şaşırtıcı olmayacaktır.