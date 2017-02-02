Snapchat’in çatı şirketi konumundaki Snap, 2017’nin ilk çeyreği sona ermeden halka açılacak. Halka arzın gerçekleşmesiyle birlikte Snap, bundan sonraki adımlarını kâr odaklı olarak atacak. Bunun en kısa yolu ise reklam verenleri Snapchat’e çekmekten geçiyor. Snapchat reklam konusunda daha cazip bir platforma dönüşmek adına önemli silahlarından biri olan lens teknolojisinden faydalanmayı amaçlıyor.

Snapchat’in lensleri, artırılmış gerçeklik teknolojisinin yardımıyla hazırlanmış filtreler olarak tanımlanabilir. Snapchat’in sadece bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkıp çapını ve kitlesini genişletmesinde önemli bir rol oynayan lensler, Snap’in kâr planında reklam verenleri cezbedecek önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.

The Information’da yer alan habere göre, Snap mevcut filtrelerinin gelişmiş versiyonlarını kullanarak gerçek dünyaya ait nesneleri tanıyacak. Ardından artırılmış gerçeklik teknolojisi devreye girecek ve sanal nesneyi fonun üzerine yerleştirecek. Böylelikle neredeyse her zemin reklam verenler adına bir arka plana dönüşecek.

Snapchat reklam amacıyla lens kullanımına yönelik testlere başladı

Snapchat reklam amacıyla lens kullanımı için testlere başladı. Ancak Snapchat kullanıcılarının bu reklamlarla karşılaşmasının biraz daha zaman alması bekleniyor. Hâli hazırda şirket çalışanları, filtrelere eklenen reklamları görebiliyor.