Snapchat halka arz başvurusunu kuruluşundan beş yıl sonra gerçekleştirdi. Popüler sosyal ağın çatı şirketi Snap, New York Borsası’nda (NYSE) SNAP kısaltmasıyla işlem görecek. Halka arz ile 3 milyar dolar kazanmayı amaçlayan şirketin günlük 158 milyon aktif kullanıcısı olduğu belirtildi. Başvuruda halka arz sürecinin sonunda şirketin değerinin 20 milyar doların üzerine çıkabileceği de ifade ediliyor.

Başvuru Snap adına zorlu ama heyecan verici bir zamanda gerçekleşti. Başlangıçta yola Snapchat adıyla çıkan şirket, sadece bir uygulama geliştiricisi olmakla yetinmek istemediğini ve kamera şirketine dönüşmeyi amaçladığını ortaya koymuştu. Snap, bu amaç doğrultusundaki ilk adımı Spectacles adını verdiği video kaydı yapabilen kameralı gözlüğüyle atmıştı.

Halka arz başvurusu, Snapchat’in reklam gelirlerindeki hızlı büyümeyi gözler önüne seriyor. 2015’te 58.7 milyon dolar reklam geliri elde eden şirket, bu rakamı 2016’da 404.5 milyon dolara yükseltti. Ancak gelirlerdeki bu artışa rağmen, şirketin kayıpları da ciddi ölçüde yükseldi. 2015’te 372.9 milyon dolar kaybeden Snapchat, 2016’da 5014.6 milyon dolar kaybetti. Halka açıldığı dönemde Twitter da benzer biçimde zarar ediyordu. Facebook içinse böyle bir durum söz konusu değildi.

Snapchat halka arz başvurusunda gelecekte de zarar edebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Geçmişte işletme zararına maruz kaldığını belirten şirket, bu durumun gelecekte de tekrar edebileceğini ve hatta şirketin asla kâra geçemeyebileceğini ifade ediyor. Bu aşırı dürüst ifadelerin yatırımcıları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Snap’in halka arzı, ana varlığı Snapchat’in Instagram’ın ciddi saldırısına maruz kaldığı bir dönemde gerçekleştirildi. Beş yıldır Instagram’ın sahibi olan Facebook, son zamanlarda Instagram’ı Snapchat’i yok etme amacıyla kullanıyor gibi görünüyor. Facebook’un bu konudaki çabaları daha önce sonuç vermese de, Snapchat Hikayeleri’nden esinlenen Instagram Hikayeleri ile rüzgar biraz da olsa terse dönmüştü.

Snapchat halka arz başvurusunu ilginin azaldığı bir dönemde gerçekleştirdi

Analistler, Instagram Hikayeleri’nin çıkışıyla birlikte Snapchat Hikayeleri’nin görüntüleme sayılarında ciddi düşüşler gözlemlendiğini belirtiyor. Mevcut rakamlar, Snapchat’in önünde daha uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Ancak halka arzın Snapchat’in gerilemeye başladığı bir dönemde gerçekleşmesi, işleri biraz daha ilginç hâle getiriyor.