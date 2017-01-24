Tıklama tuzağı içeren haber başlıkları ve yalan haberler, sadece web ve geleneksel sosyal ağları etkileyen sorunlar değil. Yeni nesil mobil servisler de bu sorunlardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Söz konusu servislerden biri olan Snapchat Discover bölümü içinde kullanıcılarının yanlış yönlendirilmesini önlemek adına çeşitli kuralları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kurallar hayata geçtiğinde yayıncılar editoryal değeri olmayan başlıklar veya görseller kullanamayacak, yalan haber veya yalan haberlere giden bağlantılar oluşturamayacak.

Snapchat tarafından The New York Times’a yapılan açıklamada, amacın haberler için “bilgilendirici, gerçek ve güvenli” bir alan oluşturmak olduğu belirtildi.

Snapchat Discover bölümünü çocuklara daha uygun hâle getirmek adına da çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak bir araç, yayıncılara içerikler için yaş sınırı belirleme imkanı verecek. Böylelikle bazı içerikleri çocukların görmesi konusunda aktif bir engel uygulanmış olacak. Bunun bazı kararlı çocukları yollarından alıkoyamayacağı kesin. Ancak Snapchat’in hem endişeli ebeveynleri hem de reklamlarının yanındaki içeriklerden dolayı kaygılanan şirketleri rahatlatacağı söylenebilir.

Snapchat Discover için uzun vadeli planlar oluşturuyor

Yeni ve görece katı talimatlar, Snapchat’in Discover’a yönelik uzun vadeli planları konusunda fikir edinmeyi sağlıyor. Servise bir TV kanalı gibi davranan şirket, hem beklentileri yükseltiyor hem de görülenleri filtreliyor. Bu da Discover’ın eskiye kıyasla “ehlileştirilmiş” bir alan olacağı anlamına geliyor. Ancak Twitter’ın troller nedeniyle yaşadığı sıkıntılar düşünülünce Snapchat’in risk almayı istememesine şaşırmamak gerekiyor.

Snapchat Discover için belirlediği kuralları da uygun bir zamanda açıkladı. Şirket, geçtiğimiz hafta duyurduğu ve ilk başta Android‘de küçük bir kullanıcı grubuna ulaştırdığı yeni tasarımını tüm kullanıcılara dağıtmaya başladı. Yeni tasarımda arama özelliğini merkeze alan Snapchat, uygulamanın her yerinden arkadaşlarla olan sohbetlere ya da Discover içinde gösterilen hikayelere ulaşmayı mümkün kılıyor. Yeni tasarımda Bitmoji avatarlarının öne çıkarılması da dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor. Snapchat Discover bölümü için getirilen yeni kuralların etkisi ise daha uzun vadede görülecek.