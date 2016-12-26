Snapchat’in çatı şirketi Snap, 2017’nin ilk çeyreği içinde halka açılmaya hazırlanıyor. Şirket, bu hazırlıklara devam ederken artırılmış gerçeklik konusundaki yeteneklerini geliştirmekten de geri kalmıyor gibi görünüyor. Times of Israel’de yer alan habere göre, Snap artırılmış gerçeklik üzerine çalışmalar yapan İsrail merkezli Cimagine’i 30 ila 40 milyon dolar arası bir rakam karşılığında satın aldı.

Cimagine’in hali hazırda 20 çalışanı bulunuyor. Bu sayının satın almanın ardından değişip değişmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Cimagine’in çözümleri çeşitli imkanlar sunuyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise bir mobilya veya eşyanın odada sanal olarak hareket ettirilebilmesini sağlayan çözüm oluyor. Kullanıcılar bu sayede bir ürün için odadaki en uygun konumu, ağır bir şey kaldırmaya gerek kalmadan belirleyebiliyor.

Cimagine’in teknolojisi sayesinde Snapchat’in hali hazırda sunduğu sponsorlu lenslerinin de gelişebileceği belirtiliyor. Snapchat, 24 saat boyunca kullanımda olan sponsorlu filtreleri için 300 ila 750 bin dolar arasında değişen ücretler alıyor. Cimagine sayesinde Snapchat bu lensleri biraz daha geliştirip reklam pastasından daha büyük bir pay alabilir. 2015’te 50 milyon dolar gelir elde eden Snapchat, sponsorlu lensler sayesinde 2016 için 1 milyar dolar civarı bir gelir açıklamayı hedefliyor.

Snap artırılmış gerçeklik konusundaki hedefleri için çok önemli bir adım attı

ABD, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde faaliyetleri bulunan Cimagine, Inc.com tarafından İsrail’in en gelecek vadeden girişimleri arasında bulunuyor. Coca Cola gibi şirketlerle işbirliği yapan Cimagine, Snap’in artırılmış gerçeklik konusunda daha büyük hedeflerle hareket etmesi için uygun bir tercih gibi görünüyor.