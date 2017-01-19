Slack sıralı mesajlar ile kullanıcılarına sohbetlerini daha düzenli bir görünüm içinde gerçekleştirme imkanı sunuyor. Sıralı mesajlar sayesinde kullanıcılar ana sohbet penceresinin yanında daha odaklı sohbetler gerçekleştirebilecek. Slack kullanıcılarının uzun süredir beklediği bu özellik, servisin basit bir iletişim aracı olmaktan çıktığını ve gerçek anlamda işlerin yapıldığı bir platforma dönüştüğünü gösteriyor. Sıralı mesajlar Slack’in web, masaüstü ve mobil uygulamalarında kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Mesajları sıralı bir görünüm içinde sunmak, orijinal bir hamle değil. Convo gibi rakip servisler söz konusu özelliği daha önce sunmuştu. Sıralı mesajlar, Slack’in ortadan kaldırmayı amaçladığı e-postanın da kurucu prensipleri arasında yer alıyor. Slack’in sıralı mesajları uygulama biçimin ise daha kendine özgü ve kullanışlı olduğu söylenebilir. Bu sayede Slack’in daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşması muhtemel görünüyor.

Yeni görünümde her Slack mesajına bir sıra yerleştiriliyor. Ayrıca her mesaj sadece bir sırayı destekliyor. Sıralı mesajlaşmayı başlatmak adına bağlam menüsü açılana kadar Slack mesajının üzerinde kalmak gerekiyor. Aynı menü üzerinden mesajlara emojiyle karşılık verilebiliyor veya bir mesaj paylaşılabiliyor. Yeni sohbet balonuna tıklandığında ana sohbet penceresinin sağında yeni bir panel açılıyor.

Bu pencere açıldıktan sonra kullanıcının cevap verdiği kişi de varsayılan olarak sohbete ekleniyor. Kullanıcı isimlerinden bahsederek sohbetlere başkalarını da eklemek mümkün oluyor. Sıralı mesajlar, doğrudan grup mesajlarının herkese açık versiyonu olarak nitelenebilir. Ancak direkt mesajların aksine, sıralı mesajların içinde arama yapılabilecek.

Slack sıralı mesajlar ile açık kanalları daha okunur kılmayı amaçlıyor

Slack’ten yapılan açıklamada, sıralı mesajlar ile herkese açık kanalların daha okunur hâle gelmesinin amaçlandığı belirtildi. Diyalogların daha özel başlıklar altına taşınmasının da iş yerindeki verimliliği artıracağı düşünülüyor. Sıralı mesajları geliştiren ekibin başındaki Paul Rosania, tüm sohbetlerin bir anda gerçekleştiği kanalları okumanın zorluğuna dikkat çekerek sıralı sohbetlerin önemini vurguladı.