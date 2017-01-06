Kablosu çıkarılabilir kulaklıklar üretmek, çeşitli faydaları beraberinde getiriyor. Bu faydaların en güncel örneklerinden birini de ses aksesuarları üreticisi Shure sergiliyor. Şirket, CES 2017’de Kumanda + Mikrofon Lightning Aksesuar Kablosu adını verdiği yeni çözümünü görücüye çıkardı. 99.99 dolar karşılığında satılacak bu aksesuar ile Shure iPhone 7 sahiplerine mevcut Shure kulaklıklarını yeni telefonlarıyla kullanma imkanı sağlıyor. Şirket bu imkanla beraber müziğin kalitesini de yukarıya çekiyor.

Kumanda + Mikrofon Lightning Aksesuar Kablosu, Shure’nin SE serisi ses izolasyon özellikli kulaklıklarıyla uyumlu biçimde çalışıyor. Söz konusu seride bulunan çıkarılabilir kablolar sayesinde kulaklıklar, 3.5 mm. standart kulaklık jaklarına da bağlanabiliyor.

Bir Shure temsilcisi, şirketinin Apple‘ın kulaklık jakını çıkaracağına dair dedikodular başlamadan önce Lightning çözümü üzerinde çalışmaya başladığının altını çizdi.

Shure iPhone 7 kullanıcılarına daha yüksek ses kalitesi vadediyor

Shure’nin yeni Lightning kablosunda yerleşik dijital analog dönüştürücü ve amplifikatör bulunuyor. Shure’nin mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanıp geliştirilen bu bileşenler, kullanıcılarına daha keyifli bir müzik deneyimi vadediyor. Üç butonlu bir kumanda ve mikrofon da barındıran kablonun sevkiyatı ilkbaharda başlayacak.