Şarkıların adını öğrenme konusunda pek çok kişinin başvurduğu ilk kaynak olan Shazam, şarkı sona ermeden kimlik kartını daha hızlı biçimde çıkarabilecek. Shazam Android uygulaması için hazırlanan kısayol ikonu sayesinde uygulama asli görevini yerine getirmeye çok daha hızlı biçimde başlayabilecek.

Ancak bu kısayoldan yararlanmak için Android Nougat yüklü bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Söz konusu kısayol, Shazam’ın uygulama ikonunun üzerine sıkı bir şekilde dokunulduğunda ortaya çıkıyor.

Shazam, Nougat’ya geçiş yapmayan Android cihaz sahiplerine ve iPhone kullanıcılarına da çeşitli yenilikler sunmaktan geri kalmıyor. Kullanıcılar artık uygulama üzerinden Shazam kodlarını taratıp kodu barındıran ürün ya da içerikle ilgili detaylara ulaşabiliyor. Shazam kodlarıyla artırılmış gerçeklik deneyiminin kapıları açılıyor.

Shazam Android uygulaması için sunduğu özelliği iOS’e 3D Touch ile getirmişti

Shazam’ın yeni özelliğinden 3D Touch uyumlu bir iPhone’a sahip olanlar daha önce faydalanmaya başlamıştı. Kullanıcılar uygulamanın ikonuna sıkı biçimde bastırdıklarında karşılarına çıkan menü üzerinden şarkıyı hemen dinletmeye başlayabiliyor.