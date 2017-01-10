Apple‘ın dünyanın OLED panel tedariğinin önemli bir kısmına göz diktiğine dair haberler uzun zamandır etrafta dolaşıyor. Son haberlere göre, Sharp iPhone için olması beklenen talebi karşılamak için yeni bir üretim bandı kurmaya hazırlanıyor. Apple için iPhone üreten Foxconn’un sahibi olduğu Sharp’ın bu üretim bandı için 864 milyon dolar harcayacağı söyleniyor. Üretim bandının Foxconn’un Çin’in Zhenzgou şehrindeki fabrikasına kurulacağı ve 2019 itibarıyla faaliyete geçeceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Söz konusu fabrikada iPhone üretimi de gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla yeni üretim bandından çıkacak OLED panellerin iPhone’larda kullanılması ihtimalini daha da artırıyor.

Apple’ın 2017’de piyasaya süreceği iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’ta LCD ekrana yer vereceği söylense de, yeni iPhone kadrosuna dair dedikoduların sayısının bir hayli fazla olduğunu unutmamak gerekiyor. Cupertino merkezli şirketin iPhone’un 10. yılını kutlamak adına Apple Ferrari kod adıyla anılan ve OLED ekrana sahip özel bir modeli de piyasaya sürebileceği belirtiliyor. 2018’de piyasaya çıkacak modellerin ise tamamında OLED ekranın tercih edileceği söyleniyor.

Sharp iPhone için OLED üretimini artırana kadar yükü Samsung sırtlanabilir

Apple’ın bu yıl üreteceği OLED ekranlı iPhone için Samsung’dan panel tedarik edeceği konuşuluyor. Cupertino merkezli şirketin Güney Koreli rakibine 100 milyon OLED panel siparişi verdiği iddia ediliyor. Samsung’un Sharp’ın üretim bandı aktif hâle gelene kadar bu yükü sırtlanması bekleniyor.