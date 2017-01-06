Sennheiser Ambeo Smart Surround ile gelişmiş kulaklıklarının yanına bir yenisini daha ekledi. Ancak Ambeo Smart Surround’un dikkat çeken asıl özelliği, üç boyutlu ses kaydı yapabilmesi oluyor. Genellikle büyük, tuhaf ve kulak şeklindeki aletlerle yapılan 3D ses kaydının bir kulaklıkla da gerçekleştirilebilmesi, dikkat çekiyor. Sennheiser yeni kulaklığının fiyatını henüz açıklamasa da, yılın ikinci yarısında raflarda yerini alacağını belirtti.

Kulağın etrafını saran Ambeo Smart Surround, iPhone’a Lightning girişi üzerinden bağlanıyor. Kulaklığın dış kısmında bulunan ve üzeri metal bir telle kaplı olan mikrofonlar, 3D ses kaydını gerçekleştiriyor.

Çift kulaklı ses deneyiminde kulakların gerçekte duyduğu biçimde ses kaydı yapabilmek büyük önem taşıyor. Sennheiser’ın yeni kulaklığı, insan kulağının şeklinden kaynaklanan hassas yansımaları ve özel ses tınılarındaki değişimleri de yakalayabiliyor.

Sennheiser Ambeo Smart Sound 360 derece kameralara eşlik etmesi için geliştirildi

Sennheiser yeni kulaklığını ve genel olarak 3D ses teknolojisini 360 derece kameralara eşlik etmesi için geliştirdi. Ancak stereofonik ses deneyiminin geleneksel iki boyutlu videoları izlerken bile fazlasıyla etkileyici olduğunu belirtmek gerekiyor.