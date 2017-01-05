Western Digital, şu ana kadarki en hızlı yüksek kapasiteli USB flaş sürücüsü olarak nitelendirdiği 256 GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Katı Hal Flaş Sürücüsünü duyurdu. Yeni sürücü bir SSD’nin hız, kapasite ve güvenirliğini küçük bir USB flaş sürücünün biçimiyle birlikte sunuyor. Sürücü çalışanlar, teknoloji tutkunları ve büyük boyutlu dosyalar oluşturup bu dosyaları paylaşan herkes için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Söz konusu sürücü 420MB/s’ye varan okuma hızına ve 380MB/s’ye varan yazma hızına çıkabiliyor. Bu sayede, bir 4K filmin tamamını 15 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde hızla transfer etmek mümkün oluyor. USB 3.1 arayüzü sayesinde kullanıcılar kablo endişesi duymadan hareket halinde iken de dosyalarına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve transfer edebiliyor. Sağlam alüminyum metal çerçevesiyle sofistike bir tasarıma sahip olan sürücü, içeriye çekilebilen bağlantısı ile stil ve güvenilirliği bir arada sunuyor.

256GB’ye varan kapasite seçeneklerine sahip SanDisk Extreme PRO Katı Hâl Flaş Sürücü, kullanıcılara büyük boyutlu dosyaları için oldukça geniş alan sunuyor. Ek dosya korumasına da sahip olan sürücüde, 128-bit dosya şifreleme ve şifre koruma sunan SanDisk SecureAccess yazılımı bulunuyor. Ayrıca bu sürücü sınırlı ömür boyu garanti ile geliyor.

Yeni 256GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Katı Hâl Flaş Sürücü, yurt dışında Amazon.com ve Best Buy üzerinden 2017 yılının Ocak ayının sonlarında satışa sunulacak. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 179,99 dolar olarak belirlendi.

Bu arada SanDisk, A1 olarak bilinen Uygulama Performans Sınıfı 1 gereksinimlerini karşılayan ilk kartlardan olarak nitelendirilebilecek 256GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I card Premium Edition bellek kartının tanıtımını da gerçekleştirdi. Bu microSD kartı sayesinde akıllı telefon kullanıcıları artırılmış depolama kapasitesinden yararlanıyor. Buna ek olarak uygulamaları yüklerken veya multimedya dosyalarını kaydederken artan hızın avantajından da faydalanıyor.

SanDisk Ultra A1 microSD cart saniyede 95 MB’ye varan transfer hızlarına ulaşabiliyor. 256 GB’lık kapasite 24 saate varan uzunlukta Full HD videonun depolanabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Android cihazlarda ücretsiz olarak sunulan SanDisk Memory Zone uygulaması sayesinde yedeklemeleri yönetmek veya karta ya da karttan veri transferinde bulunmak mümkün oluyor. 256 GB kapasiteli SanDisk Ultra A1 microSD kart bu ayın sonlarına doğru, 200 dolarlık fiyat etiketiyle yurt dışında satışta olacak.