Samsung Smart TV modellerinde ve akıllı saatlerinde Android yerine Tizen işletim sistemini tercih etmişti. Şirket sonunda bu tercihinin karşılığını alacak gibi görünüyor. İnternete sızan yeni bir video, yayınlanacak Tizen sürümüyle Smart TV’leri bekleyen değişimin işaretini veriyor. Yeni Tizen sürümü, içerik ve uygulamalar arasında hızlı ve pürüzsüz biçimde geçiş yapma imkanını vadediyor. Hali hazırda kullanıcı arayüzünde gezinmek, zaman zaman zorlu bir deneyime dönüşebiliyor.

Samsung’un yeni Tizen sürümündeki ana teması hız olacak gibi görünüyor. Vadedilen yeni özelliklerin tamamı, kullanıcıların diledikleri içeriklere mümkün olan en hızlı biçimde ulaşması için tasarlanmışa benziyor. Kullanıcılar favori içerik ve uygulamalarını, hızlı erişim adına dolaşım çubuğuna sabitleyebilecek. Bu kısayolların sıralamasında düzenleme de yapılabilecek.

Navigasyon paneline bakıldığında akıllara macOS’in dock’u geliyor. Bu panelde kullanıcıların tarzını yansıtabilecek görsel değişimler gerçekleştirilebiliyor. Panelin ekrandaki konumu da kullanıcılar tarafından değiştirilebiliyor.

Samsung Smart TV yeni Tizen sürümüyle gelişmiş çoklu görev yeteneklerine kavuşacak

Yeni Tizen kullanıcı arayüzünün en ilginç özelliği olarak ise çoklu görev öne çıkıyor. Bu sayede Samsung Smart TV sahipleri, tam ekran videonun üzerinde küçük bir pencere içinde uygulamaları da görebiliyor. Yeni Tizen sürümüne dair daha fazla detay içinse CES 2017’yi beklemek gerekiyor.