Samsung’un Tizen 3.0 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını tamamladığı söyleniyor. Dolayısıyla işletim sistemini taşıyan akıllı telefonların yakında gün yüzüne çıkacak olmasına da çok şaşırmamak gerekiyor. Kutusundan Tizen 3.0 ile çıkacak ilk telefonun ise Samsung Pride olması bekleniyor.

Samsung’un Tizen 3.0 işletim sistemli yeni akıllı telefonunu daha önce Samsung Z2’yi sattığı ülkelerde piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefonun özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Cihazın kodunun ise SM-Z250F olduğu söyleniyor.

Güney Koreli şirketin cihazın pazarlamasında donanımdan ziyade sesle kontrol özelliğinin üzerinde durabileceği belirtiliyor. Tizen 3.0 yeni özellikleri beraberinde getireceği için Samsung’un da bu özellikleri ön plana çıkaracak bir pazarlama kampanyası yürütmesine şaşırmamak gerekiyor.

Samsung Pride Hindistan, Bangladeş, Nijerya ve Rusya’da satışa sunulabilir

Akıllı telefonun kesin piyasaya çıkış tarihi konusunda şimdilik bir işaret verilmiş değil. Ancak cihazın Hindistan, Bangladeş ve Nijerya gibi ülkelerde piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Pride’ın Avrupa pazarında satılacağı tek ülkenin ise Rusya olması bekleniyor.