Samsung bir süredir robot elektrik süpürgeleri geliştiriyor. Bu elektrik süpürgeleri çok büyük popülariteye ulaşmasa da, Güney Koreli şirket ilgiden memnun görünüyor. Yeni model Samsung Powerbot VR7000 de barındırdığı ilginç çözümlerle dikkat çekiyor.

Powerbot serisinin en yeni üyesi, ilk olarak önümüzdeki hafta başlayacak CES 2017’de gözler önüne çıkacak. 10 cm.’den kısa olan Powerbot VR7000, selefine kıyasla yüzde 28 oranında daha ince bir kasaya sahip. Samsung’un yeni elektrikli süpürgesi, 20 watt’a kadar çekim gücü vadediyor.

Powerbot VR7000’nin en önemli yeniliği olarak ise Amazon Echo desteği ön plana çıkıyor. Bu destek sayesinde Samsung’un elektrikli süpürgesi sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Sesle kontrol özellikleri sayesinde Powerbot VR7000, iRobot Roomba gibi rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor. Yeni yazılım özellikleri ise Powerbot VR7000’nin odaların haritasını akıllı biçimde çıkarmasını ve yüzey tipine göre temizliği optimize etmesini mümkün kılıyor. Yine de, Powerbot VR7000’nin en önemli özelliği olarak Alexa ile sesli biçimde kontrol edilebilmesi dikkat çekiyor.

Samsung Powerbot VR7000 için henüz çıkış tarihi açıklanmış değil

Samsung, oldukça yetenekli görünen yeni elektrikli süpürgesi Powerbot VR7000’in fiyatını veya piyasaya çıkış tarihini henüz açıklamış değil. Bu bilgilerin ve yeni detayların önümüzdeki hafta CES 2017 esnasında duyurulması bekleniyor.