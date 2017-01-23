Samsung Galaxy Note 7’nin pilleriyle ilgili ne gibi sorunların yaşandığını en sonunda resmi ağızdan öğrendik. Güney Koreli şirket, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler aldığının altını önemli çizmeyi ihmal etmedi.

Samsung, lityum iyon pilleri için sekiz aşamalı bir test süreci oluşturduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra pil danışmanlık kurulu da oluşturuyor. Bu kurulda Cambridge, Berkeley ve Stanford gibi üniversitelerden akademisyenler de yer alacak. Bu çalışmalar sadece Note serisi veya büyük bir merakla beklene Galaxy S8 telefonunu değil, tüm Samsung ürünlerinde yer alan veya alacak lityum iyon pillerini ilgilendiriyor.

Samsung pil emniyet kontrolleri arasında şu testlerin bulunduğunu belirtiyor:

Sağlamlık testi

Görsel muayene

X ışınları

Şarj ve deşarj testleri

Uçucu organik bileşen testleri (TVOC)

Söküm testleri

Hızlandırılmış kullanım testleri

Açık devre voltaj testleri

Bu aşamaların birçoğu; listenin ilk üç sırasındakiler ve ayrıca açık voltaj testleri daha önceki cihazlar için de gerçekleştiriliyordu. Ancak Samsung, şimdi bu testlerin daha da genişletildiğini ve sıklaşan aralıklarla gerçekleştirileceğini söylüyor. Örneğin, şirket görsel muayene fazı için kendi içindeki standartları yükselttiğini söylüyor.

Şarj ve deşarj testleri, TVOC testleri ve hızlandırılmış kullanım testleri bu sürecin yeni adımları olarak dikkat çekiyor. Şarj ve deşarj testleri, pili hem cihaz şarj edilirken hem de pil boşalırken test etmeyi kapsıyor. Bu aşama Samsung ve üçüncü taraf iş ortağı şirketleri tarafından yürütülen Galaxy Note 7 pil sorunu araştırmasının en büyük parçasını oluşturuyordu.

Samsung, Galaxy Note 7’yi Ağustos 2016’nın başlarında duyurmuş, birkaç hafta sonra da satışına başlamıştı. Cihazla ilgili ilk yorumlar büyük oranda olumluydu. Ancak daha sonra sorunlu pillerle ilgili şikayetler yükselmeye başladı; bazı telefonların çok aşırı ısındığı ve yanmaya başladığı şeklinde haberler geldi. Samsung öncelikle telefonun satışını askıya aldı, daha sonra sorunlu telefonların tümünü yenileriyle değiştirdi. Ancak değiştirilen telefonlarda da patlamaların olduğuna dair haberlerin çıkmasının ardından 10 Ekimde, Samsung Galaxy Note 7 satışını ve üretimini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Samsung pil sorunlarıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Uzun zamandır beklenen bu toplantı sayesinde şirket şimdiye kadar hiç sergilemediği seviyede şeffaflık göstermiş oldu. Samsung’un yeniden tüketici güvenini kazanması için önünde zorlu bir mücadele var. Yakında çıkacak olan yeni nesil Galaxy S amiral gemisi telefon, şirketin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını elde ettiğinden beri karşılaştığı en büyük test olacak.