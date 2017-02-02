Samsung ödeme sistemlerinden en azından birini iOS’e getirme konusunda kapıyı, resmen olmasa da, kapatırken; başka markayı taşıyan Android telefonlar için aynı keskin tavrı takınmıyor. Şirket, Samsung Pay Mini adını verdiği ödeme sistemini yılın ilk çeyreği içinde Güney Kore’de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Söz konusu sistem, Android’in görece modern versiyonlarını taşıyan tüm telefonları destekleyecek.

Samsung, mobil ödeme sistemi Samsung Pay’i 2015’te duyurmuştu. Şirket, Mini takısını eklediği ödeme sisteminde ise kendi evinin dışına çıkıyor ve başka üreticiler tarafından üretilen telefonları kapsama alanına alıyor. Android 5.0 Lollipop ve daha yeni versiyonlarını çalıştıran ve en az 720p çözünürlüklü HD ekrana sahip olan tüm telefonlar, yeni sistemle uyumlu olacak.

Aradaki bir diğer fark da yeni sistemin sadece çevrim içi işlemlerde kullanılabilmesi. Çevrim dışı ödeme seçenekleri şu an için sadece Samsung Pay ve şirketin Galaxy serisi telefonlarına özgü. Bunun büyük ölçüde teknik sebeplerden kaynaklanan bir tercih olduğunu belirtmek gerekiyor. Samsung Pay, sadece şirketin üst segment telefonlarında bulunan MST teknolojisini destekliyor.

Samsung Pay Mini uluslararası pazarda ne zaman faaliyete geçecek bilinmiyor

Samsung Pay Mini, kullananalara çeşitli ödül ve avantajlar sunacak. Mart ayı sona ermeden Güney Kore’de faaliyete geçecek servisin uluslararası pazara adımını ne zaman atacağı henüz bilinmiyor.