Apple‘ın bir ürünün solu, sağı ve ortası için ayrı ayrı patent aldığına dair şakalar teknoloji dünyasında sıklıkla yapılır. Steve Jobs bile ilk iPhone’un tanıtımı sırasında sahnede bu şakayı yapmıştı. Ancak son istatistikler bu alanda diğer şirketlerin de Apple’ı yakaladığını gösteriyor. Samsung patent yarışında 2016’yı Cupertino merkezli şirketin önünde tamamladı.

IFI Claims Patent Hizmetleri adını taşıyan şirketin verilerine göre, Apple geçtiğimiz yıl en çok patent alan şirketler arasında ilk 10’a girmeyi başaramadı.

Samsung patent sıralamasında IBM’in arkasından ikinci sırada

IBM, geçtiğimiz yıl toplamda 8 bin 88 patent alarak listenin birinci sırasına yerleşti. Listenin ikinci sırasında ise 5 bin 518 patent ile Samsung yer alıyor. İlk 10’un geri kalanında ise sırasıyla Canon, Qualcomm, Google, Intel, LG, Microsoft, TSMC ve Sony bulunuyor.

Apple’ın ilk 10’a girememesine aslında çok şaşırmamak gerekiyor. Listedeki rakiplerine kıyasla daha kısıtlı bir ürün portföyü olan şirket, son yıllarda ana ürünlere odaklandığı için daha az patent başvurusu yapmasına şaşırmamak gerekiyor.