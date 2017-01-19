Samsung Nougat güncellemesini yurt dışında Galaxy S7 ve S7 edge cihazlarına sunmaya başladı. Henüz Türkiye’deki cihazlara gelmeyen Android 7.0 güncellemesi, daha eski Android cihazlarına da ulaştırılacak.

Samsung Nougat güncelleme planıyla ilgili bazı detaylar paylaştı. Her ne kadar gelecekte bu listeye daha yeni cihazların eklenmesi ihtimali bulunsa da, Android Nougat güncellemesini alacak ilk akıllı telefonlar ve tabletler aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge Plus

Galaxy Note 5

Galaxy Tab A (S Pen kapasitif kalemli)

Galaxy Tab S2 (LTE, SIM kilitsiz)

Galaxy A3

Galaxy A8

Samsung bu yılın ilk yarısı içinde yukarıdaki cihazlar için Nougat güncellemesini sunmayı planlıyor.