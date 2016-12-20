Samsung Notebook 9 serisi dizüstü bilgisayarlar, oldukça ince bir kasa içinde sağlam performans sunmalarıyla dikkat çekmişti. Şirket, beğeniyle karşılanan seriyi güncelleyerek iki yeni modeli gün yüzüne çıkardı. Bu yeni modeller, seleflerinden de hafif olmaları nedeniyle ayrıca göze çarpıyor. Tartıda 13 inç ekranlı model 816 gram, 15 inç ekranlı model ise 985 gram çekiyor.

15 inç ekranlı modeldeki hafiflemenin altını özellikle çizmek gerekiyor. Zira, bu modelin selefi 1,3 kilogram ağırlığındaydı. 15 inç ekranlı yeni Notebook 9’un Apple MacBook’tan çok az daha ağır olduğunu söylemek, Samsung’un nasıl bir işçilik çıkardığını anlatmak için yeterli oluyor.

Yeni Notebook 9 modelleri, ince kasaya rağmen performanstan feragat etmemeyi de sürdürüyor. Seride yedinci nesil Intel Core i5 ya da i7 işlemciler tercih edilmiş. Bu işlemcilere maksimum 16 GB RAM eşlik edebiliyor. SSD seçenekleri ise 256 GB’ye kadar uzanıyor. Yeni Notebook 9’ların ekran çözünürlüğü ise 1080p.

Samsung cihazı bu kadar küçük bir kasada sunabilmek için pil ömrünü feda etmiş. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Notebook 9 modelleri 7 saatlik bir pil ömrü vadediyor. USB-C üzerinden 80 dakika içinde yeni Samsung Notebook 9 modelleri tamamen şarj edilebiliyor. Bilgisayarlarda parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Samsung Notebook 9 serisinin yeni modellerinin çıkış tarihi şimdilik açıklanmadı

Seleflerine göre daha orijinal bir görünüme sahip yeni Notebook 9 modellerinin piyasaya çıkış tarihi konusunda şimdilik bir açıklama gelmedi. Bilgisayarların fiyat etiketinde ne yazacağı da henüz bilinmiyor.